В Кисловодске 8-летний ребенок сломал позвоночник при ДТП на зебре

В Кисловодске водитель автомобиля ВАЗ-21150 сбил восьмилетнего мальчика из Челябинской области, который переходил дорогу по нерегулируемой зебре. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Ставрополья.

ДТП произошло накануне в 17:20 на проспекте Победы. Ребенок приехал отдыхать в один из санаториев и переходил дорогу вместе с бабушкой. В момент аварии они возвращались с детской площадки. За рулем машины, которая не уступила дорогу ребенку, находился 60-летний местный житель. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, у него перелом позвоночника.

В ГИБДД уточнили, что в момент аварии признаков опьянения у водителя него не выявлено. Среди злостных нарушителей ПДД мужчина также не числится. Злоумышленника привлекли к ответственности, так как у него нет страховки. Проводится проверка, отмечает NewsTracker.

Ранее в этот же день сообщалось, что водитель иномарки сбил 13-летнего подростка во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы. ДТП произошло во дворе дома, расположенного на улице Хачатуряна.