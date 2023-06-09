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Врач назвал опасные последствия употребления продуктов с плесенью

Врач Хомяков: продукты с плесенью могут стать причиной прорастания в органы мицелия грибов
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Фото: Global Look Press/ASPERGILLUS CULTURE MEDIA
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Иногда из-за неправильных условий хранения продукты могут покрываться плесенью еще до истечения срока годности. При этом, некоторые люди считают, что, если срезать заплесневелый слой, то продукт можно употреблять в пищу. О том, почему это не так, и чем опасен такой подход «Известиям» 9 июня рассказал главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков.

Он отметил, что плесень — это микроскопические грибы, которые образуют колонии на различных питательных для них субстанциях. Существует разные виды плесневых грибов, в том числе опасные для здоровья.

«Плесневые грибы состоят из широко ветвящейся сети гифов, или мицелия, так называется тело гриба. Поэтому то, что мы видим на поверхности заплесневелой части сыра или хлеба, — это лишь малая часть переплетающихся нитей мицелия плесени. Плесень множеством микроскопических нитей проникает вглубь и поражает весь кусок хлеба или сыра, а не только ту часть, которая видна невооруженным глазом», — рассказал Хомяков.

По его словам, в быту бывает трудно определить, какой вид плесени появился на продукте, но в любом случае, пораженным плесневым грибом следует считать весь кусок хлеба или сыра. Употреблять его в пищу небезопасно, даже если срезали видимую пораженную часть. Такой продукт необходимо выбросить.

«Все грибы — потенциальные аллергены. Иммунная система здорового человека не даст патологическому грибу поражать организм. Но если имеются иммунодефицитные состояния, то гриб может прорастать мицелием в различные внутренние органы, например поражать легкие, пазухи носа, орбиту и др., вызывая трудноизлечимые состояния. Могут быть немедленные аллергические или токсические реакции, приводящие даже к смертельным исходам», — рассказал Хомяков.

Говоря о симптомах отравления плесенью, врач отметил, что всё зависит от вида плесневого гриба, с которым столкнулся человек. Например, микотоксины черной плесени дадут симптомы острого отравления с тошнотой, болями в животе, диареей и общей слабостью. Отравление или вдыхание других видов даст острую аллергию с респираторными симптомами, такими как насморк, удушье.

«При любом подобном состоянии необходимо обратиться к врачу», — подытожил он.

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