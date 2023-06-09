Жительница Воркуты отдала свыше 1,8 млн рублей мошенникам

Полиция в Воркуте проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 52-летней женщины. Потерпевшая лишилась свыше 1,8 млн рублей.

По словам воркутянки, в течение недели ей поступали звонки якобы от службы безопасности банка. Собеседники убедили женщину, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Потерпевшая согласилась установить на телефон приложение удаленного доступа. Также женщина подала собственную заявку на кредит. Порученные средства — 1,1 млн рублей — она обналичила и зачислила на «резервный» счет. Еще 725 тыс. рублей злоумышленники перевели на посторонние счета через приложение. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции напоминают гражданам, что не следует по телефону передавать посторонним лицам информацию о счетах и картах.

В Петербурге 71-летний мужчина отдал мошенникам свыше 10 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшего отдать наличные курьеру «для сохранности».