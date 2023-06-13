Дело тонкое

В последние дни в СМИ активно обсуждается заявление главы ВМС Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани, который сообщил, что его страна, Саудовская Аравия и другие государства региона намерены сформировать коалицию для обеспечения морской безопасности в северной акватории Индийского океана.

В целом нормализация отношений между Исламской Республикой Иран и Королевством Саудовская Аравия создает благоприятные условия для снятия напряженности в регионе и разрешения конфликтных ситуаций, стимулирует процессы экономического развития ближневосточных стран и их интеграцию в глобальную и быстро меняющуюся мирохозяйственную систему. Однако сохраняющиеся религиозные и политические разногласия между ИРИ и Саудовской Аравией могут быть использованы США и Израилем, враждебно настроенными в отношении Ирана, для осложнения и даже срыва процесса потепления между двумя государствами.

В марте этого года Иран и Саудовская Аравия объявили о восстановлении дипломатических отношений, которые были разорваны в 2016-м после казни в Эр-Рияде видного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра и последующего штурма саудовского посольства в Тегеране.

Обе страны, соперничающие за лидерство в исламском мире и в регионе в частности, и до этого находились в напряженных отношениях. Саудовское королевство беспокоила активная деятельность сформированных и финансируемых Тегераном шиитских группировок по продвижению иранских интересов в Ираке, Сирии, Ливане и особенно поддержка им йеменских хуситов в вооруженной борьбе с центральным правительством, на стороне которого выступали Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива. Иран, в свою очередь, опасался тесных связей и серьезной зависимости Эр-Рияда от США, экзистенционального противника иранского режима.

Начиная с 2021 года ряд арабских стран, в первую очередь Оман и Ирак, предпринимал попытки вывести иранцев и саудитов на нормализацию отношений, правда, без особого успеха.

Ситуация изменилась, когда к миротворческим усилиям подключился Китай, который становится важным торгово-экономическим и политическим партнером Ирана, но также заинтересован и в развитии более тесных экономических связей с Саудовской Аравией — крупнейшей нефтедобывающей страной мира. По замыслу Пекина, раздвигающего горизонты своего международного влияния, его миротворческие усилия по снятию напряженности в ирано-саудовских отношениях будут способствовать укреплению как экономических, так и геополитических позиций КНР на Ближнем Востоке, особенно в условиях ослабления здесь влияния США.

Предпосылки для активизации переговорного процесса между Тегераном и Эр-Риядом подготовили визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию в декабре 2022-го и поездку президента ИРИ Ибрахима Раиси в КНР в феврале этого года. Вслед за этим в Пекине при посредничестве китайской стороны начались переговоры между иранской и саудовской делегациями, которые завершились в начале марта. Стороны договорились восстановить дипломатические отношения, возобновить действие Договора о безопасности от 2001 года и соглашения о сотрудничестве в области торговли, экономики, культуры, науки и техники от 1998-го.

По информации осведомленных источников, стороны достигли важных договоренностей по вопросам обеспечения взаимной безопасности. В частности, Эр-Рияд обязался не поддерживать деятельность организаций и группировок, которые Тегеран считает террористическими, а также не финансировать зарубежные СМИ, разжигающие протестные настроения в Иране. Тегеран согласился не допускать действий подконтрольных ей группировок по дестабилизации обстановки в Саудовской Аравии. Стороны также договорились содействовать мирному разрешению конфликтных ситуаций в регионе, включая противостояние в Йемене.

Нормализация ирано-саудовских отношений, безусловно, оздоровит общую ситуацию на Ближнем Востоке, и от нее выиграют обе стороны. Выполнение достигнутых договоренностей поможет Ирану облегчить санкционное давление Запада и ослабить международную изоляцию. Будет нанесен удар по американо-израильским попыткам выстроить антииранский блок с участием арабских государств. Снизится вероятность вооруженного конфликта с Ираном.

В Саудовской Аравии будут созданы благоприятные условия для реализации задуманного наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом масштабного амбициозного плана социально-экономического развития королевства в рамках концепции «Vision 2030» c целью превращения королевства в крупнейший региональный торгово-экономический, финансовый, логистический и культурный центр, органически вписывающийся в меняющуюся глобальную хозяйственную систему и формирующийся многополярный мир.

Что касается Пекина, приложившего максимум усилий для нормализации отношений между исламской республикой и саудовским королевством, то он еще больше укрепит имидж миротворца и, самое главное, обеспечит благоприятные условия для своей торгово-экономической экспансии на Ближнем Востоке, реализации масштабного многовекторного проекта «Один пояс — один путь» и закрепления на важных нефтегазовых рынках.

Миротворческие действия Китая, его стремление развивать дружественные отношения со всеми странами региона без различного рода фобий и исключений выгодно отличаются от всё более компрометирующей себя в глазах исламского мира американской политики давления, шантажа и военных угроз. Предлагаемая Пекином мирная альтернатива грубому американскому экспансионизму всё больше импонирует ближневосточным странам и ведет к усилению политического веса и влияния КНР в регионе.

Вместе с тем понятно, что США и Израиль не смирятся с потерей стратегической инициативы и будут всячески тормозить процесс стабилизации в регионе. Вашингтон продолжает сохранять здесь свое военное присутствие и связал договорными обязательствами многие страны Ближнего Востока. Израиль, судя по всему, также не оставит попыток настраивать арабские страны против Ирана, шантажировать их иранской «ядерной угрозой». К тому же, несмотря на достигнутые соглашения, между Ираном и Саудовской Аравией продолжают сохраняться серьезные конфессиональные и политические разногласия, которые могут быть использованы Штатами и Израилем для срыва процесса нормализации в регионе.

Автор — эксперт клуба «Валдай», чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001–2005), чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде и постоянный представитель при ЭСКАТО (2010–2014)

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