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SHAMAN признался в желании реализовать себя как автор и исполнитель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Автор и исполнитель SHAMAN посетил музыкальную программу «Соль» на РЕН ТВ, премьера которой состоится в пятницу, 9 июня, в полночь. Корреспондент «Известий» Александр Морозов узнал о том, что ждать от выпуска c голосом нового поколения.

Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN) — один из самых популярных исполнителей патриотических песен в России. В его знаменитый образ входит нательный крестик на оголенной груди, черная шинель, сапоги и массивная пулеметная лента на поясе.

О феномене SHAMAN расспрашивали героя программы музыкант Александр Ф. Скляр и рэпер Рич.

«Маленький провинциальный мальчик, который всегда хотел делать поп-музыку, выбрал себе такого супергероя. Этот супергерой оказался ультрапатриотом и ему нравится жить в этом костюме. И почему нам не иметь такого супергероя, если американцы имеют Спайдермена. Вот SHAMAN — это наш Спайдермен», — представляет певца рэпер Рич.

Музыка SHAMAN складывается из традиционных и современных ритмов. Именно за это его и полюбили слушатели. Сам артист признается, что для него важен успех его творчества среди людей, так как он хотел реализовать себя и как автор, и как исполнитель.

Вместе с тем Скляр успел поговорить с SHAMAN о критике в Сети — наиболее часто юношу обвиняют в напускном патриотизме. Как признался герой программы, комментарии о себе он не читает.

«SHAMAN — это феномен. И с этим феноменом в любом случае придется разбираться, рефлексировать и анализировать», — подытожил Рич.

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Премьера нового сезона программы «Соль» состоится уже в пятницу, в 0:00, а пока ценители жанра первыми могут увидеть «Соль» на страницах РЕН ТВ в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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