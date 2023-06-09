Женщине предъявили обвинение после выпадения ребенка из окна в Москве

В Москве предъявили обвинение женщине, по чьей вине трехлетний ребенок разбился насмерть после падения из окна. Об этом 9 июня сообщило столичное ГСУ СК России.

Было установлено, что обвиняемая приходилась знакомой матери мальчика и периодически присматривала за ним. 8 июня ребенок, оставшись без присмотра, упал из окна балкона на седьмом этаже и погиб на месте.

«В настоящее время женщина допрошена в качестве обвиняемой. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы», — сообщило ведомство в Telegram.

Накануне Нагатинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») по факту гибели мальчика на улице Кустанайской в Москве. Максимальным наказанием является лишение свободы на срок до двух лет.