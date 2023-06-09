Трое хабаровчан получили условные сроки за кражу золота на 18 млн рублей

Троих жителей Хабаровского края приговорили к условным срокам за кражу 5,8 кг золота стоимостью 18 млн рублей. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил «АиФ-Дальинформ» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

Организатором преступления оказался вахтовик, который работал на золотодобывающем предприятии. Он подговорил к участию в краже двоих бывших коллег.

В апреле прошлого года мужчина вынес с места работы породу, содержащую мелкую россыпь золота, и отдал ее соучастнику. Тот должен был на автомобиле привезти драгоценный металл в Хабаровск, где третий участник схемы должен был его сбыть.



Курьера задержали в июле 2022 года сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Золото изъяли из незаконного оборота.



Организатора схемы осудили по статьям п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 191 УК РФ («Покушение на сбыт драгоценных металлов группой лиц по предварительному сговору»). Суд назначил ему 4,5 года лишения свободы условно. Соучастники также получили условные сроки — два года и год и восемь месяцев.

Ранее, 7 июня, Федеральная таможенная служба (ФТС) задержала россиянку, которая пыталась провезти слитки золота в шоколаде.



До этого, 16 мая, пограничники задержали в московском аэропорту Домодедово мужчину, который пытался вывезти из страны два золотых слитка весом 24 кг и примерной стоимостью 126 млн рублей.