Компанию Mars решили проверить на предмет финансирования ВСУ

Правоохранительные органы Московской области проверят финансовую деятельность компании Mars. Об этом в пятницу, 9 июня, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, имеет ли место оказание материальной поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны компании. Кроме того, будут изучены доходы Mars: их достоверность и соответствие уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям.

Отмечается, что инициатором проверки выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился в Генпрокуратуру и заявил, в частности, что компания Mars спонсирует Киев и, возможно, украинских военных, прикрываясь гуманитарными целями.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что Бородин попросил проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ею украинских войск.

7 апреля стало известно, что генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку исполнителя Валерия Меладзе. Артиста заподозрили в том, что он спонсирует ВСУ.