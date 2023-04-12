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Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ею украинских войск. Об этом говорится в среду, 12 апреля, в обращении Бородина на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

«Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — приводит текст документа ТАСС.

В обращении также отмечается, что народная артистка СССР, проживая в настоящее время в Израиле, критикует спецоперацию России по защите Донбасса и поддерживает российских деятелей культуры и искусства, уехавших заграницу.

Бородин также указал на то, что ранее Федеральный проект установил иностранное финансирование деятельности Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами.

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В конце сентября 2022 года Пугачева уехала из России в Израиль вместе с детьми. В начале октября украинское издание «Телеграф» сообщило, что певица получила гражданство Израиля.

Перед отъездом в Израиль Пугачева попросила российские власти признать ее иностранным агентом вслед за мужем, юмористом Максимом Галкиным (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Максима Галкина).

Официальные лица не отреагировали на это заявление, однако источник «Известий» сообщил, что певицу проверяют на дискредитацию армии России. После отъезда Пугачева опубликовала в социальных сетях пост с обращением к своим критикам, назвав их холопами и рабами.

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