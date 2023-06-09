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В США допустили обсуждение Байденом и Сунаком поставок F-16 Украине

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время переговоров в Белом доме могли обсудить отправку истребителей F-16 Украине. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» американские эксперты.

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«Лидеры наверняка обсудили перспективу поставок F-16 на Украину, но маловероятно, что США отправят что-либо из своего собственного арсенала. Особенно потому, что это может быть воспринято Москвой как значительное увеличение американского участия в конфликте», — сказал профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Как отметил главный редактор журнала CovertAction Джереми Кузмаров, если Вашингтон и Лондон всё-таки примут решение об отправке истребителей, с точки зрения Москвы это будет означать очередной виток эскалации. Она способна привести к началу Третьей мировой, предупредил эксперт.

Ранее, 23 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решения о поставках военных самолетов украинской стороне свидетельствуют о росте вовлеченности Запада в конфликт.

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