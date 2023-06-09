Роскомнадзор в I квартале заблокировал 400 тыс. пиратских ресурсов

В I квартале Роскомнадзор заблокировал 400 тыс. пиратских ресурсов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в службе. При этом данные TelecomDaily свидетельствуют о росте числа фильмов на этих сайтах — с начала на 20%, а до конца 2023-го база пиратских сайтов увеличится на 70%.

Пиратский сайт блокируется в том случае, если его владелец по решению суда не удалил противоправный контент, пояснили «Известиям» в службе. Тогда ресурс включают в реестр нарушителей авторских прав и доступ к нему прекращается, уточнили там.

Подобная динамика блокировок сайтов говорит о том, что их сейчас открывается гораздо больше, чем годами ранее, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

У сервисов с пиратским киноконтентом главная задача на данный момент — увеличивать количество, чтобы нарастить долю зрителей, сказал он. Прирост контента произойдет за счет расширения ассортимента российского кино, зарубежных новинок, которые не смогут выйти в прокат в РФ, а также за счет старых кинолент.

«Сейчас мы наблюдаем ускоренный рост числа пиратских ресурсов, которые рекламируют азартные игры и игнорируют требования о защите детей от деструктивного контента. Деятельность таких сервисов должна быть ограничена», — сказали в пресс-службе Okko.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра KION отметили, что пиратство убивает отрасль производства качественного отечественного контента. Такие сервисы быстро адаптируются к любым законодательным изменениям, но сейчас индустрия работает над совершенствованием текущих механизмов борьбы с ними, сказали в пресс-службе Ivi.

Удобный сервис c хорошей системой рекомендаций, доступный на всех устройствах, всегда будет предпочтительнее пиратского, считает заместитель гендиректора Premier Макар Кожухов.

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова считает, что в целом, российские сервисы предоставляют множество возможностей, расширяют библиотеку за счет оригинальных проектов, азиатского, а также нишевого европейского кино, которое завоевывает всё большую популярность. Но пользователи пиратского контента продолжат его смотреть, так как просто привыкли к этому.

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Видео в ряд: Роскомнадзор заблокировал 400 тыс. пиратских сайтов