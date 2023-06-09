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Любимова рассказала о сложностях транспортировки «Троицы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала «Известиям», что для транспортировки иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя потребовалась помощь специалистов, участвовавших в процессе возвращения Морозовской коллекции из Парижа.

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«Когда стало ясно, что «Троица», великий образ руки преподобного Андрея Рублева, будет выставлена на всеобщее обозрение и поклонение для православных верующих в Храме Христа Спасителя на день Святой Троицы, последовала очень серьезная работа и профессионального сообщества, и не скрою, внутри Министерства культуры», — сказала министр.

Она отметила, что понадобилась просчитанная, очень серьезная работа ведущих реставраторов-хранителей и специализированных компаний с огромным международным опытом. Министерство работало с ними на таких сложных транспортировках, как возвращение на родину Морозовской коллекции.

По словам Любимовой, икона ехала в фуре со специальным климатом и системой охраны. Кроме того, соответствующие работы были проведены и внутри Храма Христа Спасителя. Капсула, в которой находится икона, бронированная, уточнила министр.

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