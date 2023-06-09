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Бастрыкин запросил доклад о забытом скальпеле в теле пациентки в Сочи

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки после инцидента с забытым сочинскими врачами скальпелем в теле пациентки. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в Сети появилась информация об обнаружении в теле женщины хирургического инструмента, якобы оставленного там после проведенной операции в медицинском учреждении в Сочи.

«По размещенной в Сети информации следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю незамедлительно организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.

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Накануне источник «Известий» сообщил, что хирурги одной из сочинских больниц забыли скальпель внутри пациентки, который обнаружился лишь спустя несколько месяцев на рентгеновских снимках. У женщины четвертая стадия рака, она приехала в Екатеринбург, чтобы пройти курс химиотерапии. Врачи признали свою ошибку и впоследствии извлекли скальпель из тела пациентки. Женщина обвинила медицинских работников в халатности и написала заявление в Следственный комитет. Кроме того, по ее словам, врачи вовремя не обнаружили у нее рак во время обследования, в то время как опухоль была уже большой.

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