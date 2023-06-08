Хирурги из Сочи забыли скальпель в теле больной раком женщины

Хирурги одной из сочинских больниц забыли скальпель внутри пациентки, который обнаружился лишь спустя несколько месяцев. Об этом в среду, 7 июня, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.



По его словам, врачи из отделения гнойной хирургии больницы в Сочи еще зимой провели операцию больной раком женщине. Скальпель обнаружился только спустя несколько месяцев на рентгеновских снимках.

«Врачи оперировали пациентке кишечник и оставили внутри на главной артерии скальпель. Когда женщина полетела в Екатеринбург, местные врачи сделали снимки и пришли в ужас», — рассказал собеседник.

У женщины четвертая стадия рака, она приехала в Екатеринбург, чтобы пройти курс химиотерапии. Врачи признали свою ошибку и впоследствии извлекли скальпель из тела пациентки.



Женщина обвинила медицинских работников в халатности и написала заявление в Следственный комитет. Кроме того, по ее словам, врачи вовремя не обнаружили у нее рак во время обследования, в то время как опухоль была уже большой.

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