Шварценеггер рассказал о нацистском прошлом своего отца

Арнольд Шварценеггер в документальном фильме «Арнольд» признался, что его отец состоял в нацистской партии, участвовал в Сталинградской битве и жестоко обращался с сыновьями. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Independent.

Отец Шварценеггера Густав Шварценеггер во время Второй мировой войны состоял в нацистской партии и был ранен в Сталинградской битве, где его завалило обломками зданий, заявил актер. Кроме того, Арнольд Шварценеггер рассказал, что после войны его отец начал жестоко относиться к нему и его брату.

«Он провел три дня под обломками зданий и щебня, и вдобавок ко всему они проиграли войну. Они пошли домой такими подавленными. Австрия была страной сломленных людей», — приводит издание слова актера о причинах жестокости его отца.

Шварценеггер также добавил, что его старший брат, погибший в автокатастрофе в нетрезвом состоянии, начал пить именно из-за того, что не мог справиться с жестоким отношением со стороны отца.

«Воспитание, которое у нас было, было полезным для кого-то вроде меня, который был очень сильным и решительным внутри, но мой брат был более хрупким», — цитирует Independent слова Арнольда Шварценеггера.

Ранее, в марте 2022 года, российская чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова записала обращение к Арнольду Шварценеггеру, в котором призвала актера объективно оценивать ситуацию в Донбассе.