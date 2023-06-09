Названы районы Москвы с самыми дорогими и дешевыми квартирами в новостройках

Самое бюджетное жилье в новостройках Москвы расположено в районах Кузьминки, Тропарево-Никулино, Бибирево, самое дорогое — в Якиманке, Тверском районе и Хамовниках, сообщили «Известиям» 9 июня в «Авито Недвижимости».

«Средняя стоимость квартиры в московской новостройке в мае 2023 года составила 13 млн рублей. Студии можно было приобрести в среднем за 7,2 млн рублей, однокомнатные квартиры — за 11,1 млн рублей, двухкомнатные — за 14,8 млн рублей, трехкомнатные — за 21,9 млн рублей», — отметили эксперты.

На первом месте по доступности жилья на первичном рынке находится район Кузьминки на юго-востоке столицы, где покупатель может найти квартиру в среднем за 5,3 млн рублей. Низкая цена объясняется небольшим размером недвижимости — в среднем 16 кв. м против 46 кв. м по городу в целом, объяснили эксперты.

На втором месте — Тропарево-Никулино (ЗАО) со средней ценой в 5,6 млн рублей, на третьем — Бибирево (СВАО, 6,4 млн рублей), на четвертом — Выхино-Жулебино (ЮВАО, 7,2 млн рублей), на пятом — Митино (СЗАО, 7,3 млн рублей).

Среди районов с самими дорогими квартирами в новостройках: Якиманка (в среднем 204 млн рублей), Тверской район (125 млн рублей), Хамовники (119 млн рублей), Мещанский район (67 млн рублей), Гагаринский (48 млн рублей).

«Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в наиболее дорогих районах Москвы заметно выше, чем на вторичном рынке. На последнем нет ни одного района, где стоимость квадратного метра превышала бы миллион рублей, в то время как на первичном рынке в Якиманке она составляет 1,4 млн рублей. Это объясняется эксклюзивностью локации — в центре новое жилье строят точечно и мало. Проекты, как правило, малоэтажные, с небольшим количеством квартир, поэтому при небольшом объеме предложения спрос и цены весьма высоки», — сказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Накануне аналитики компании «Метриум» сообщили «Известиям», что за год студии в новостройках в старых границах Москвы в среднем подешевели на 9%. В мае 2023-го средняя цена такого жилья, за исключением элитных комплексов, составила 8,5 млн рублей (в мае 2022-го — 9,3 млн рублей).