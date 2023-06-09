Врач рассказала об опасных последствиях нарушения режима сна

В сутки необходимо спать не менее 7–8 часов, иначе можно нанести серьезный вред здоровью. О том, какими последствиями грозит недосып, «Известиям» 9 июня рассказала врач-диетолог, нутрициолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

«В молодом возрасте люди, которые регулярно нарушают нормальный цикл сна-бодрствования, могут не испытывать серьезных проблем. Но после 30 лет у многих проявляется выраженный сбой в иммунном и гормональном статусе, страдает эмоциональная сфера. Шаг за шагом происходит поломка регуляторных систем», — рассказала Мещерякова.

Кроме того, обратила внимание врач, нарушаются восстановительные процессы в центральной нервной системе, пищеварительных железах, особенно в печени.

«Как правило, ночное бодрствование сопровождается приемами пищи, причем зачастую не слишком качественной — шоколадки, снеки или фастфуд. Однако в вечерние и ночные часы пищеварительные железы в принципе не готовы работать, а значит, ферментов, необходимых для расщепления и усвоения такой пищи, либо нет, либо их выработка минимальна», — добавила диетолог.

По ее словам, учитывая, что гормон инсулин в ночные часы не активен, то при регулярном приеме сладкого организм не может полноценно усвоить сахар, из-за чего возникает повышенный риск для сосудов головного мозга, почек, происходит нарушение кислотно-щелочного баланса в сторону закисления и другие неприятные последствия.

«Из-за нарушения сна можно очень быстро набрать вес. Те, кто по ночам развлекаются, обычно связывают свое времяпрепровождение с приемом пищи, зачастую избыточной либо некачественной. Всё это приводит к тому, что пища не усваивается, переходит в сложноусваемую структуру, что приводит к накоплению токсичных остатков, которые не так-то просто вывести из организма. Повышенная нагрузка на печень способствует нарушению ее функции, а далее могут нарушаться обменные процессы», — подытожила Мещерякова.

В сентябре прошлого года американские врачи-диетологи рассказали, что на качество сна человека большое влияние оказывают продукты, которые он употребляет в пищу. Диетолог Дженна Горхэм отметила, что завтрак с низким содержанием сахара и достаточным количеством клетчатки, полезных белков и жиров — лучший вариант для поддержания бодрости и правильного уровня сахара в крови в течение дня.