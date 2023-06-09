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Эксперт рассказал о выплате зарплаты за работу 12 июня

Эксперт Южалин: если сотрудник работает 12 июня, то работа должна быть оплачена в двойном размере
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Директор юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям» об особенностях выходного дня 12 июня (День России).

Так, специалист напомнил, что День России по закону является нерабочим праздничным днем. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, а значит, работающие по пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня подряд: 10, 11 и 12 июня (с субботы по понедельник).

«Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска, поэтому можно смело планировать и не бояться особых финансовых потерь. Если работник будет работать в 12 июня (по инициативе работодателя или смена выпадет на этот день), то работа в этот день должна быть оплачена в повышенном размере (как правило, в двойном)», — уточнил Южалин.

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8 мая был опубликован опрос, согласно которому более половины респондентов (54%) не смогли бы отказаться от заслуженных выходных даже в случае значительного роста доходов. При этом 38% опрошенных согласились бы работать без выходных с повышением зарплаты. При этом мужчины в 1,5 раза чаще готовы пойти на такую жертву — 47% против 31% среди женщин. 8% респондентов признались, что уже работают или подрабатывают в выходные.

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