Эксперт рассказал о выплате зарплаты за работу 12 июня
Директор юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям» об особенностях выходного дня 12 июня (День России).
Так, специалист напомнил, что День России по закону является нерабочим праздничным днем. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, а значит, работающие по пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня подряд: 10, 11 и 12 июня (с субботы по понедельник).
«Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска, поэтому можно смело планировать и не бояться особых финансовых потерь. Если работник будет работать в 12 июня (по инициативе работодателя или смена выпадет на этот день), то работа в этот день должна быть оплачена в повышенном размере (как правило, в двойном)», — уточнил Южалин.
8 мая был опубликован опрос, согласно которому более половины респондентов (54%) не смогли бы отказаться от заслуженных выходных даже в случае значительного роста доходов. При этом 38% опрошенных согласились бы работать без выходных с повышением зарплаты. При этом мужчины в 1,5 раза чаще готовы пойти на такую жертву — 47% против 31% среди женщин. 8% респондентов признались, что уже работают или подрабатывают в выходные.