Большинство россиян не откажется от выходных ради повышения доходов

Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» 8 мая выяснили, сколько выходных необходимо россиянам для отдыха и готовы ли они отказаться от них ради повышения доходов, а также рассказали, к чему может привести отсутствие отдыха.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов России.

55% участников исследования отметили, что им достаточно двух выходных в неделю, такой вариант предлагается чаще всего в стандартных графиках работы. Однако 36% респондентов считают, что выходных должно быть не менее трех в неделю. Еще 4% хотели бы отдыхать больше трех дней. Столько же опрошенных указали, что достаточно одного выходного, а 1% уверены — выходные и вовсе не обязательны.

Более половины опрошенных россиян (54%) не смогли бы отказаться от заслуженных выходных даже в случае значительного роста доходов. При этом 38% респондентов согласились бы работать без выходных с повышением зарплаты. Мужчины в 1,5 раза чаще готовы пойти на такую жертву — 47% против 31% среди женщин. 8% респондентов признались, что уже работают или подрабатывают в выходные.

Большинство респондентов (61%) могли бы работать без выходных до двух месяцев: до недели (7%), до двух-трех недель (19%), до месяца (21%) и один-два месяца (14%). При этом 12% участников исследования уверены, что могли бы продержаться без выходных до полугода, а 7% — не более четырех месяцев. В сумме порядка 12% респондентов считают, что при значительном повышении заработка могли бы проработать без выходных дней до года и более. 8% опрошенных готовы отказаться от выходных навсегда при достаточном уровне заработка.

Психолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарья Якуба, рассказала, что отдых в последние годы перерастает в навык, которому нужно учиться.

«Проблема отсутствия баланса между отдыхом и работой повсеместна — на приемах пациенты всё больше спрашивают о том, как найти этот баланс, как при этом не потерять продуктивность и успеть всё, что запланировали. Прежде всего пренебрежение отдыхом приводит к снижению качества выполняемой работы, время на задачи увеличивается, то есть эффективность труда заметно снижается. Более того, тренд на «сверхпродуктивность» приводит и к ментальным проблемам, начинающимся с выгорания и эмоционального истощения и доходящим до депрессий, с которыми человек будет бороться гораздо дольше и только со специалистом», — сказала она.

Якуба добавила, что организму человека нужна сменяемость — отдых чередуется с нагрузкой, активность с пассивностью, сон с бодрствованием — это норма функционирования психики.

Опрос Webbankir, результаты которого были опубликованы 19 апреля, показал, что более половины россиян хотели бы продлить майские праздники за счет новогодних каникул.