Зоолог объяснила способность крокодилов к размножению без партнера

Партеногенез, также известный как однополое размножение, обычно происходит в неблагоприятных условиях и чаще встречается у мелких насекомых или червяков. У более развитых видов, таких как крокодилы, подобное наблюдается крайне редко, заявила в беседе с «Известиями» 8 июня доцент департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического института РУДН Арфеня Карамян.

Ранее в этот день газета The New York Times сообщила, что группа ученых из Политехнического института Вирджинии обнаружила способность самок крокодилов к партеногенезу. Было известно, что они способны откладывать стерильные яйца, которые не развиваются. Однако в этот раз зародыш сформировался до конца, но вылупился мертвым. Такое было зафиксировано впервые.

«Конечно, это очень редко встречается у достаточно эволюционировавших видов, таких как, например, крокодилы. Чаще это происходит у мелких насекомых или червячков. Таким образом они стремятся сохраниться до более благоприятных условий с более обширной кормовой базой или отсутствием агрессивных факторов окружающей среды», — прокомментировала Карамян.

Она отметила, что при партеногенезе рождаются исключительно самки.

«Даже у более высокоорганизованных животных, чем хладнокровные крокодилы, у теплокровных норок есть отчасти похожие механизмы. Это замершая беременность. У самки возникает беременность, но в трудных условиях она перестает развиваться до лучших времен», — добавила зоолог.

В феврале московский зоопарк приютил трех гималайских медведей, которые были конфискованы у перекупщиков и контрабандистов. Животные быстро смогли приспособиться к новому месту обитания, отметили зоологи.