Московский зоопарк приютил трех конфискованных у контрабандистов гималайских медведей

Московский зоопарк приютил трех гималайских медведей, которые были конфискованы у перекупщиков и контрабандистов. Об этом пресс-служба зоопарка рассказала 2 февраля.

«В октябре в Московский зоопарк поступило обращение о том, что необходимо принять на содержание животных, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. В числе спасенных животных было три гималайских медведя: Бабуля, Вася и Фаня. С повышенной вероятностью, они были добыты из природы браконьерским путем. Бабуле 14 лет, Васе и Фане по семь лет», — сообщил Telegram зоосада.

Специалисты считают, что медведи не ложились в спячку, так как они приехали в истощенном состоянии. Теперь сотрудникам зоопарка необходимо откормить их и подготовить к спячке следующей зимой. Животные быстро смогли приспособиться к новому месту обитания, отмечают зоологи.

«Каждому сразу был предложен почти максимальный по разнообразию растительный рацион гималайских медведей: огурцы, помидоры, яблоки, груши, морковь, тыква, апельсин, виноград. Через несколько дней зоологи постепенно добавили перепелку и рыбу», — рассказали в зоопарке.

31 января сообщалось, что трех спасенных в Коми медвежат вернут обратно после реабилитации в Тверской области. По словам специалистов Центра спасения медвежат-сирот, животные хорошо едят и растут.

Ранее, 30 января, в национальном конном парке «Русь» в Московской области спасли медведя Федора. Он застрял в покрышке во время игры. Его пришлось временно усыпить, чтобы спасатели смогли освободить животное.