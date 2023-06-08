В МВД сообщили о росте числа ДТП в России

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России за первые пять месяцев 2023 года увеличилось на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом журналистам 8 июня сообщил замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-майор Олег Понарьин.

Он отметил, что 2022 год характеризовался снижением показателей аварийности на дорогах, однако на 2023 году положительная тенденция не распространилась.

Так, по его словам, всего в 2022 году произошло 126 тыс. ДТП, что было ниже показателя 2021 года на 5%. Однако, с января по май 2023 года произошло уже 44,5 тыс. аварий. В них погибли 4,6 тыс. человек — это на 3,1% больше, чем за тот же период 2022. Выросло и число тех, кто получил травмы в ДТП, — почти на 5% (до 56,2 тыс. человек).

«Год начался очень сложно. К сожалению, 46 субъектов России сегодня превышают промежуточные целевые показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения», — отметил Понарьин.

Основной показатель проекта — это снижение риска гибели участников дорожного движения. В 2022 году он должен составлять не более 8,4 погибших на 1000 тыс. человек, в 2023 году — 6,4.

В числе основных причин ДТП Понарьин назвал неправильный выбор скорости, нарушения при проезде перекрестков, несоблюдение правил проезда пешеходных переходов. Также аварии происходили, потому что водители отвлекались на посторонние действия, находясь за рулем, например, на звонки сотовых телефонов.

11 апреля стало известно, что в России создадут карту аварийности на дорогах на форуме «Автонет-2023» в рамках секции умной городской мобильности. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимает провайдер Simble.

До этого, 14 марта, в компании «АльфаСтрахование» сообщили, что Московская кольцевая автодорога (МКАД) и проспект Мира стали самыми аварийными в столице по итогам 2022 года. Отмечается, что на МКАД произошло 4,24% всех аварий в прошедшем году, на проспекте Мира — 3,76%.