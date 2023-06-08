В Хургаде в результате нападение акулы погиб человек

В Хургаде в результате нападение акулы погиб человек

2023-06-08 16:48:36

2023-06-08 16:48:36

2023-06-08 16:48:36

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