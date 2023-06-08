Евгения Медведева подтвердила роман с фигуристом Дмитрием Чигиревым

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева опубликовала в соцсетях видео с фигуристом Дмитрием Чигиревым, чем подтвердила слухи об их романе.

На кадрах молодые люди гуляют по пляжу, обнимаются и целуются. Запись сделана на Мальдивах.

Ранее спортсмены предпочитали не афишировать свои отношения.

23-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира и Европы. В конце 2021 года девушка заявила, что фактически завершила спортивную карьеру по состоянию здоровья. При этом она отмечала, что ей неприятен сам факт официального заявления о завершении карьеры, поэтому такого шага она избегает.

Чигиреву 22 года, он выступает в паре с Екатериной Гейниш под руководством команды Нины Мозер.