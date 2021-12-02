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Фигуристка Медведева рассказала о причинах ухода из спорта
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Фигуристка Медведева рассказала о причинах ухода из спорта

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Двукратная чемпионка мира и Европы, фигуристка Евгения Медведева призналась в фактическом завершении спортивной карьеры. Об этом она рассказала 1 декабря Youtube-каналу «Макарена».

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«У меня спина в одну сторону не поворачивается... Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, — это сальхов. Ну, возможно, еще тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются», — пояснила она.

Медведева добавила, что ненавидит сам факт официального заявления о завершении карьеры и избегает этого.

«Честно, я ненавижу вот это всё: прийти, сесть, сказать: я приняла решение закончить со спортивной карьерой», — сказала фигуристка.

По ее словам, всякий раз, когда она наблюдала уход из спорта в исполнении коллег, ей это не нравилось: было обидно за спортсмена из-за нападок фанатов. Она уточнила, что сейчас занята на льду ничуть не меньше, чем во времена турниров.

«Я со льда не вылезаю в принципе — это кайф, я обожаю это. Я могу прыгать, но не на соревнованиях, а в спектаклях. Близкие и друзья боялись, что я пропаду из фигурного катания. А вот ни фига подобного, друзья!» — пообещала Медведева.

В начале ноября фигуристка представила в Москве спектакль на льду Ильи Овербуха «Анна Каренина» по роману Льва Толстого. Медведева исполнила в постановке роль Кити Щербацкой и рассказала, чем спектакль отличается от ледового шоу.

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