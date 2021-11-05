Фигуристка Медведева рассказала о роли в «Анне Карениной»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в составе команды фигуристов во главе с Ильей Авербухом представила спектакль на льду «Анна Каренина» по роману Льва Толстого. Она исполнила в постановке роль Кити Щербацкой и в пятницу, 5 ноября, рассказала, чем спектакль отличается от ледового шоу.

«Это спектакль интересен, потому что обычно в фигурном катании шоу — друг за другом выходят фигуристы, показывают свои программы и уходят. Для нас это более привычный формат. Здесь это больше театр — спектакль не сопровождается текстом и песнями, слов как таковых нет. Актеры на льду выражают образы, эмоции, ситуации языком тела и лица. Это другой уровень», — приводит слова фигуристки телеканал РЕН ТВ.

Медведева призналась, что не читала роман Толстого до прошлого олимпийского сезона, но тогда и не представляла, что сможет сыграть драматическую роль в целом спектакле на льду.

«У меня на протяжении карьеры были легкие или драматичные программы. Здесь как раз и драма присутствует, и веселое настроение. Кити Щербацкая — легкая, в розовом платье, вдохновленная. Очень привычный образ для меня», — призналась спортсменка.

Ранее постановка спектакля на льду была представлена в Сочи. В Москве показы продлятся до 14 ноября.

Режиссер «Анны Карениной» на льду Илья Авербух подчеркнул, что мероприятия проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, по наличию QR-кодов у зрителей, соблюдением безопасной дистанции.

В мае компания Netflix анонсировала создание своего первого оригинального российского проекта — сериала «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли. Проект представляет собой современную интерпретацию романа Льва Толстого.