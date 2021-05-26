Ходченкова сыграет Анну Каренину в сериале российского производства

Компания Netflix анонсировала создание своего первого оригинального российского проекта — сериала «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли. Проект представляет собой современную интерпретацию романа «Анна Каренина» Льва Толстого. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Режиссерами и продюсерами картины выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов, сценаристы — Роман Кантор и Мария Микулина, а сорежиссерами — Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

«Netflix анонсирует свой первый оригинальный драматический российский сериал «Анна К» — современную интерпретацию классического романа Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль исполнит Светлана Ходченкова», — говорится в пресс-релизе.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру, дата премьеры будет объявлена позднее, передает НСН.

По словам директора оригинальных сериалов Netflix Майкла Аззолино, это первый российский сериал, который сервис анонсирует совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production.

«Команда талантливых сценаристов, режиссеров и продюсеров объединилась для работы над многообещающим оригинальным сериалом. Мы будем рады помочь донести их видение этой всемирно известной истории до нашей аудитории как в России, так и во всем мире», — подчеркнул он.

Сам Кантор отметил, что перенести Каренину в Россию XXI века и представить ее миру на русском языке через платформу Netflix — «это как сон, ставший явью».

Действие сериала происходит в современной России, где Анна Каренина представляется светской львицей и женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Параллельно героиня вступает в роман с Вронским — наследником алюминиевой империи.

18 мая сообщалось, что телевизионная сеть HBO приобрела права на показ российского фильма «Маша» режиссера Анастасии Пальчиковой. Главные роли в картине исполнили Полина Глухман и Аня Чиповская.