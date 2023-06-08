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Орловская область достигла низшего показателя безработицы за 20 лет

Глава региона доложил президенту о средней зарплате в субъекте, росте доходов и строительстве соцобъектов
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Объекты здравоохранения в Орловской области нуждаются в ремонте, в том числе капитальном. Владимир Путин обратил внимание на эту проблему на встрече с губернатором региона Андреем Клычковым. Сейчас завершается строительство самой большой школы в Орловской области на 1225 мест. Кроме того, власти плотно занялись расселением жителей из аварийного жилья. А уровень фиксируемой безработицы в Орловской области за пять лет сократился на 52%.

О чем говорилось на встрече

Президент положительно оценил показатели региона. По его словам, «все стабильно, надежно развивается». Тем не менее власти следует обратить особое внимание на медицину. Несмотря на завершение строительства многопрофильного медцентра, имеющиеся объекты здравоохранения также требуют ремонта, в том числе капитального, подчеркнул глава РФ. «Надеюсь, что это внимание к здравоохранению скажется и на здоровье людей, которые проживают в Орловской области, имея в виду, что самые большие проблемы, собственно говоря, так же как и по стране в целом, у вас из-за сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил президент.

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Губернатор сообщил, что в 2023 году завершается строительство самой большой школы в Орловской области на 1225 мест. Что касается других проектов, то к концу подходит реконструкция Красного моста — ключевой артерии города Орел. Также идет работа над многими социальными объектами. «Выкупили мы из частной собственности бывший развлекательный клуб, и в нем будем делать новый «Кванториум», — отметил губернатор.

Владимир Путин отметил, что власти собираются возводить футбольный манеж. При этом поддержку развитию футбола в регионе оказывает футболист Юрий Семин, который в детстве с семьей переехал в Орел. «Мы как раз открыли Академию имени Юрия Павловича Семина. Он к нам часто приезжает, помогает. Мы поставили задачу этого года — победить в ЦФО в своей лиге и выйти во вторую лигу, потому что жители поддерживают», — рассказал губернатор.

За пять лет в области построили 1,7 млн кв. м нового жилья. В фокусе внимания и расселение людей из ветхих и аварийных домов: в 2023 году на эту работу пойдет 1,2 млрд рублей из федерального бюджета и 650 млн рублей из региональных средств.

Бедность в регионе снизилась с 13,9% в 2017 году до 12,1% в 2020–2021 годах, сказал губернатор. Отмечается и рост среднемесячной зарплаты в 1,6 раза: сейчас она составляет 40,4 тыс. рублей. Уровень фиксируемой безработицы за пять лет сократился на 52%, и это самый низкий показатель за 20 лет, отметил он. Сейчас в регионе насчитывается не более 2 тыс. безработных, при этом на рынке представлено 11 тыс. вакансий, добавил губернатор.

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Орловская область увеличила размер валового регионального продукта за пять лет в 1,6 раза, сказал губернатор. Доходы бюджета по итогам 2023 года выросли в 1,8 раза, общий объем инвестиций — в 1,4 раза. Кроме того, на 32% был снижен госдолг — с 106 до 74%. «У нас не осталось ни одного коммерческого кредита», — подчеркнул губернатор.

Объем производимой продукции сельского хозяйства увеличен в 2,4 раза, а отгруженных товаров собственного производства — в 1,8 раза. Губернатор намерен проработать с Минсельхозом вопрос создания национального центра семеноводства в Центральной России.

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