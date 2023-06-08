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Эстония не примет участие в выставке EXPO 2025 из-за сокращения расходов

Премьер Каллас: Эстония не приедет на Всемирную выставку в Японии в 2025 году
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Фото: Global Look Press/Zhang Xiaoyu
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство согласилось с доводами министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало и не примет участие во Всемирной выставке в Японии в 2025 году (EXPO 2025), пишет в четверг, 8 июня, новостной портал ERR.ee.

«Мы приняли позицию Тийта Рийсало к сведению и согласились с решением министра о том, что Эстония не поедет на EXPO», — сказала Кая Каллас.

Министр образования Кристина Каллас добавила, что его позиция по данному вопросу была прозрачна и члены правительства понимают, что в сложившихся экономических обстоятельствах Эстонии нецелесообразно ехать на выставку.

В свою очередь, министр по делам регионов, социал-демократ Мадис Каллас подчеркнул, что решение не участвовать в EXPO не означает, что Азия и Япония не имеют для Эстонии значения.

Сам министр Рийсало объяснил это решение необходимостью сократить государственные расходы. По его словам, участие в выставке обошлось бы Эстонии в €3–4 млн.

EXPO пройдет в 2025 году с 13 апреля по 13 октября у побережья Осаки на искусственном острове Юмесима.

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Ранее, 3 июня, стало известно, что в Эстонии стартуют крупнейшие в этом году учения военно-морских сил (ВМС) на Балтийском море Baltops 23 с участием более 30 боевых кораблей НАТО. Во время учений корабли будут швартоваться в Минной гавани Таллина, гаванях Ванасадам, Хундипеа, Беккери-Меэрус, а также в порту Мууга.

В конце мая военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» назвал Baltops 23 игрой на нервах. Он напомнил, что страны Запада выдвинули Эстонию в председатели ОБСЕ, а Россия и Белоруссия выступили против. И теперь, по его мнению, НАТО таким образом демонстрирует поддержку Таллину.

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