Эксперт оценил идею внедрения функции создания каналов в WhatsApp

Внедрение функции создания каналов в WhatsApp — очередная попытка Meta (признана в РФ экстремистской организацией) «запрыгнуть в последний вагон», заявил 8 июня обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Ранее в этот день в официальном блоге WhatsApp было опубликовано сообщение, что в ближайшее время в мессенджере появятся каналы. Их администраторы смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы.

«История с сообществами — продолжение политики корпорации на улучшение продукта, который безнадежно отстал в плане технического развития. Все, что было в Telegram несколько лет назад, — это и каналы, и авторизация на нескольких устройствах, и другие фишки — только приходит в WhatsApp», — подчеркнул Черноусов.

Он отметил, что команда Марка Цукерберга видит успех каналов в Telegram, а также то, что на этом можно неплохо заработать.

По его мнению, следующим нововведением WhatsApp может стать премиум-подписка.

29 мая стало известно, что WhatsApp тестирует функцию совместного использования экрана, а также новое расположение вкладок в нижней навигационной панели. Нововведение может быть недоступно во время групповых звонков с большим числом участников, а также пользователям со старыми версиями Android.