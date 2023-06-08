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Эксперты назвали средний возраст автомобилей в России

Drom.ru: средний возраст автомобилей в России составляет 14 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средний возраст автомобилей в России за последний год увеличился на год-два и теперь составляет 14 лет, сообщают 8 июня аналитики портала Drom.ru.

По данным экспертов, самые старые модели, как правило, представлены в виде Toyota Corolla, Lada 2107 и Lada Niva, в то время как самые новые авто — Lada Granta, Kia Sportage, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Lada Granta, сообщили аналитики, самый «молодой» автомобиль, чей возраст составил три года. Следом за Granta идет Kia Sportage — шесть лет.

Средний возраст одних из самых популярных в России авто, Lada Priora и Kalina, за последний год увеличился примерно на два года.

Наиболее возрастные автомобили чаще встречаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Например, в Камчатском крае средний возраст машин составляет 19 лет, в Еврейской автономной области, Республике Бурятия и Алтайском крае — 18 лет, в Республике Алтай — 20 лет.

Тем временем самый молодой автопарк находится в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Ставропольском крае: возраст автомобилей составляет в среднем от восьми до 10 лет.

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7 июня аналитики «Автостата» сообщили, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2023 году составляет 2,6 млн рублей.

По словам аналитиков, дороже всего в России стоят новые европейские автомобили: их средневзвешенная цена в апреле составила 7,7 млн рублей, что на 28% больше, чем в декабре 2022-го. Однако европейские авто прибавили в цене не так много, как американские, стоимость которых взлетела на 92%. Тем временем средневзвешенная цена машин из Китая, Кореи и Японии возросла на 10%.

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