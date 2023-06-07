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Аналитики назвали средневзвешенную цену нового легкового автомобиля

«Автостат»: новый легковой автомобиль в среднем стоит 2,6 млн рублей
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Средневзвешенная цена нового легкового авто в 2023 году составляет 2,6 млн рублей. Такую цифру озвучили 7 июня эксперты аналитического агентства «Автостат» в ходе конференции по итогам майских продаж на российском авторынке.

2,6 млн рублей ― результат, который получили эксперты после того, как изучили рынок новых автомобилей в стране с января по апрель 2023 года. Как выяснилось, цена на новые авто выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«Несмотря на то, что цены идут вверх, рост не такой динамичный, как в прошлом году. В 2022 году основной прирост уровня цен пришелся на март – апрель, после чего произошел откат назад и пересегментация рынка, поскольку заметно выросла доля автомобилей Lada», ― прокомментировал Сергей Удалов, исполнительный директор «Автостата».

По словам аналитиков, дороже всего в России стоят новые европейские автомобили: их средневзвешенная цена в апреле составила 7,7 млн рублей, что на 28% больше, чем в декабре 2022-го. Однако европейские авто прибавили в цене не так много, как американские, стоимость которых взлетела на 92%. Тем временем средневзвешенная цена машин из Китая, Кореи и Японии возросла на 10%.

Российские автомобили, наоборот, за прошедшее время подешевели: в 2023-м их средневзвешенная цена снизилась на 4% и составила 900 тыс. рублей.

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Согласно исследованию «Автостата», опубликованном 5 июня, в минувшем мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями прошлого года и составил проданных 72,2 тыс. машин. Более 22% от числа проданных автомобилей составила модель Lada Granta (15 791 машина). Также в тройку самых популярных авто вошли китайские Haval Jolion (3864 автомобиля) и Geely Coolray (3536 автомобилей). Кроме того, динамика роста продаж Coolray за год увеличилась более чем в 8,3 раза.

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