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Названы самые частые ошибки россиян при приеме лекарств

Опрос: почти половина россиян покупают лекарства без рецепта и назначения врача
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Аналитический центр НАФИ и Фонд Росконгресс 8 июня поделились с «Известиями» результатами исследования, которое показало, какие ошибки россияне чаще всего совершали во время лечения и при приеме лекарств за последние три года. В тройку вошли покупка лекарств без рецепта и назначения врача, нарушение условий хранения и употребление алкоголя во время лечения.

Согласно полученным результатам, в большей степени среди россиян распространена покупка рецептурного препарата без рецепта и назначения врача. Так поступали 44% опрошенных. В первую очередь это характерно для женщин (48% против 39% мужчин), граждан с высшим образованием (51%) и невысоким доходом (50%).

22% жителей России нарушали условия хранения лекарственных средств дома. Чаще других неправильно хранят медикаменты неработающие россияне (23%) и представители возрастной категории от 35 до 44 лет (27%).

Каждый пятый (20%) признался, что употреблял спиртные напитки во время приема лекарственных препаратов. Чаще это делали мужчины (25% против 16% женщин), люди 25–34 лет (23%), а также россияне с хорошим финансовым положением (33%).

18% принимали лекарства, у которых истек срок годности. В первую очередь, это мужчины (20% против 17% женщин), молодые россияне 18–24 лет (23%) и граждане с хорошим достатком (24%).

Отмечается, опрос проводился в мае 2023 года среди 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

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Накануне, 7 июня, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, что популярные препараты, снижающие образование соляной кислоты, могут оказать негативное воздействие не только на почки, но и на другие органы «нижних этажей» желудочно-кишечного тракта.

В тот же день газета «Аргументы и Факты» сообщила, что распространенные лекарства, применяемые для лечения язвенной болезни, изжоги и других заболеваний, связанных с избыточной кислотностью желудка, оказались более опасны для почек, чем считалось ранее. В связи с этим, по информации издания, Минздрав РФ решил внести в их инструкции дополнительное предупреждение. Речь идет о препаратах, содержащих омепразол, пантопразол, рабепразол, лансопразол, эзомепразол, декслансопразол.

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