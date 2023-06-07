Врач объяснила вред популярных лекарств против язвы

Популярные препараты, снижающие образование соляной кислоты, могут оказать негативное воздействие не только на почки, но и на другие органы «нижних этажей» желудочно-кишечного тракта. Об этом в разговоре с «Известиями» 7 июня заявила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Ранее в этот день газета «Аргументы и Факты» сообщила, что распространенные лекарства, применяемые для лечения язвенной болезни, изжоги и других заболеваний, связанных с избыточной кислотностью желудка, оказались более опасны для почек, чем считалось ранее. В связи с этим, по информации издания, Минздрав РФ решил внести в их инструкции дополнительное предупреждение. Речь идет о препаратах, содержащих омепразол, пантопразол, рабепразол, лансопразол, эзомепразол, декслансопразол.

«В превентивной медицине мы избегаем назначения этих препаратов еще и по другой причине. В большинстве случаев снижать выработку соляной кислоты может быть вредно, так как это отражается на нормальной работе «нижних этажей» органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Соляная кислота — это мощнейший агент, который необходим для переваривания в первую очередь белка и усвоения аминокислот», — рассказала Шуппо.

Она отметила, что, если соляной кислоты недостаточно, белок не будет расщепляться до аминокислот, что может привести к проблемам с кишечником — газообразованию и воспалительным изменениям.

«Вследствие нарушений функции органов возрастает количество недопереваренных продуктов, возникает дефицит строительного белка в организме, нарушается метаболизм, растет нагрузка на почки, так как они должны выводить продукты распада», — добавила врач.

В заключение она отметила, что язва желудка может возникнуть не только при избытке соляной кислоты, но и при ее дефиците.

3 мая диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, что редис является полезным продуктом питания, однако его употребление противопоказано людям с заболеваниями ЖКТ, особенно в период обострения.