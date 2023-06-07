Реклама
Прямой эфир
Армия
ВКС РФ и ВВС КНР провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экономика
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита рыбы в РФ
Политика
В Москве началась избирательная кампания по выборам мэра
Происшествия
Массовое ДТП с грузовиками произошло на Киевском шоссе в Подмосковье
Мир
Мишустин указал на рост товарооборота РФ и Армении на 96% в 2023 году
Мир
Бывший вице-президент США Пенс заявил об ослаблении США из-за политики Байдена
Мир
Москва и Минск разрабатают план по информационной безопасности
Общество
МЧС РФ доставит гумпомощь в Херсонскую область после прорыва Каховской ГЭС
Авто
В Гане хотят организовать производство «УАЗов»
Культура
В России пройдут гастроли шести зарубежных театров
Мир
Польские фермеры вышли на протест против либерализации торговли с Украиной
Мир
СМИ сообщили об удвоении численности войск НАТО на восточном фланге с 2021 года

Врач объяснила вред популярных лекарств против язвы

Врач Шуппо: популярные лекарства от язвы могут быть опасны не только для почек, но и для других органов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Популярные препараты, снижающие образование соляной кислоты, могут оказать негативное воздействие не только на почки, но и на другие органы «нижних этажей» желудочно-кишечного тракта. Об этом в разговоре с «Известиями» 7 июня заявила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Ранее в этот день газета «Аргументы и Факты» сообщила, что распространенные лекарства, применяемые для лечения язвенной болезни, изжоги и других заболеваний, связанных с избыточной кислотностью желудка, оказались более опасны для почек, чем считалось ранее. В связи с этим, по информации издания, Минздрав РФ решил внести в их инструкции дополнительное предупреждение. Речь идет о препаратах, содержащих омепразол, пантопразол, рабепразол, лансопразол, эзомепразол, декслансопразол.

«В превентивной медицине мы избегаем назначения этих препаратов еще и по другой причине. В большинстве случаев снижать выработку соляной кислоты может быть вредно, так как это отражается на нормальной работе «нижних этажей» органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Соляная кислота — это мощнейший агент, который необходим для переваривания в первую очередь белка и усвоения аминокислот», — рассказала Шуппо.

Она отметила, что, если соляной кислоты недостаточно, белок не будет расщепляться до аминокислот, что может привести к проблемам с кишечником — газообразованию и воспалительным изменениям.

«Вследствие нарушений функции органов возрастает количество недопереваренных продуктов, возникает дефицит строительного белка в организме, нарушается метаболизм, растет нагрузка на почки, так как они должны выводить продукты распада», — добавила врач.

В заключение она отметила, что язва желудка может возникнуть не только при избытке соляной кислоты, но и при ее дефиците.

Жаркое меню: какие продукты нельзя есть летом
Врачи рассказали, почему в теплую погоду пищу надо обязательно солить

3 мая диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, что редис является полезным продуктом питания, однако его употребление противопоказано людям с заболеваниями ЖКТ, особенно в период обострения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023