В Афинах застрелили двух человек из автомата Калашникова

Двое человек застрелены из автомата Калашникова в Афинах. Об этом 8 июня сообщила газета «Прото Тема».

По ее данным, инцидент произошел поздно вечером 7 июня. Неизвестные на внедорожнике застрелили мужчину в припаркованном Mercedes, а затем преследовали и убили второго человека, который пытался скрыться в гараже.

«Один из двух убитых, в возрасте около 40 лет, известен как «Рэмбо». Источники в полиции говорят о сведениях счетов между мафией и членами группировок, причастных к контрабанде горючего», — сообщило издание.

Убитый сам ранее подозревался в совершении убийств.

Джип, на котором приехали злоумышленники, оказался угнанным. Его обнаружили сожженным недалеко от места преступления.

Ранее в этот день один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы на похоронах 10-летней девочки в американском штате Мэриленд. причиной стрельбы мог стать спор, который не имеет никакого отношения к тому, что происходило во время церемонии.