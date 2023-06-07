Один человек погиб в результате стрельбы на похоронах девочки в США

Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы на похоронах 10-летней девочки, которая сама погибла в результате стрельбы в мае текущего года. Об этом 7 июня сообщает телеканал ABC News, сославшись на местную полицию.

«Два человека получили огнестрельные ранения, один из них — смертельное», — сказано в сообщении.

Трагедия развернулась в штате Мэриленд. В материале говорится, что причиной стрельбы мог стать спор, который не имеет никакого отношения к тому, что происходило во время похорон.

По информации ABC News, одного человека задержали, его заключили под стражу.

Как стало известно 6 июня, два человека погибли и 13 пострадали в результате стрельбы в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния). Инцидент произошел в парке Монро возле театра «Альтрия» во время празднования выпускного. Нападавший открыл огонь по студентам Университета содружества Вирджинии, пока они фотографировались.