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В Бурятии пожарные пристроили в части спасенного из огня котенка

Пожарные Бурятии спасли из огня котенка и пристроили его у себя «работать»
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Фото: t.me/mchs_official
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Пожарные из части № 73 Республики Бурятия спасли из огня котенка и оставили его у себя «работать» внештатным психологом. Об этом 7 июня сообщили в МЧС России.

Отмечается, что котенка нашли, когда тот мяукал уже из последних сил. Он надышался дыма в результате пожара.

«Спасатели, не задумываясь, достали животное и привели его в чувство. Боевые товарищи отмыли котенка, отогрели и уже не смогли с ним расстаться. Теперь пушистик, ему дали имя Бума, живет в пожарной части и «работает» внештатным психологом», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 28 мая, спасатели вытащили котенка, застрявшего в вентиляционной шахте в Дагестане. Животное пробралось на чердак многоквартирного дома и упало в шахту. Его мяуканье услышали жители, после чего вызвали спасателей.

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