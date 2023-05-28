Спасатели вытащили застрявшего в шахте котенка в Дагестане
Спасатели вытащили котенка, застрявшего в вентиляционной шахте в Дагестане. Об этом 28 мая сообщили в ГУ МЧС по республике.
Животное пробралось на чердак многоквартирного дома и упало в шахту. Его мяуканье услышали жители, после чего вызвали спасателей.
По голосу котенка удалось определить его местонахождение и затем через вентиляцию в одной из квартир достать его.
Ранее, 8 апреля, сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего в бетонной плите в Благовещенске. Собака забралась в круглое отверстие и не смогла выбраться обратно. Местная жительница сообщила о скулящем щенке в центральный пункт пожарной связи города.