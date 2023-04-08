В Благовещенске спасатели освободили застрявшего в бетонной плите щенка

В Благовещенске сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего в бетонной плите. Как сообщили в Telegram-канале администрации города в пятницу, 7 апреля, животное не пострадало.

Отмечается, что собака забралась в круглое отверстие плиты и не смогла выбраться обратно. Местная жительница сообщила о скулящем щенке в центральный пункт пожарной связи города.

Спасатели извлекли щенка с помощью гидравлического инструмента. Жительница, нашедшая щенка, оставила его у себя на передержку.

5 апреля волонтеры на Сахалине спасли молодого самца краснокнижного представителя семейства ушастых тюленей — сивуча. Оказалось, что у зверя отек внутренних органов и пневмония с осложнениями. Такое количество жидкости в организме не давало ему дышать и двигаться. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.