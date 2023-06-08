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Застрявших в Магадане пассажиров Air India забрали резервным бортом
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Застрявших в Магадане пассажиров Air India забрали резервным бортом

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Фото: ГТРК Магадан
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Пассажиров самолета компании Air India, летевшего из Нью-Дели в Сан-Франциско и вынужденно приземлившегося в Магадане, забрал резервный борт индийской авиакомпании. Об этом в четверг, 8 июня, заявил «РИА Новости» директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов.

«Резервный борт прибыл рано утром. В аэропорту сразу же начали досмотр и таможенное оформление пассажиров. И все они улетели в Сан-Франциско уже после десяти утра (2:00 мск. — Ред.)», — сообщил он.

Директор аэропорта отметил, что в город прибыли технические специалисты Air India, которые отремонтируют сломавшиеся механизмы и агрегаты самолета. Сиволобов добавил, что у специалистов есть все необходимые визы и документы, поэтому они смогут остаться в Магадане.

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6 июня пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India, летевший из Индии в США, приземлился в Магадане из-за неисправности. Инцидент произошел около десяти утра в воздушном пространстве Якутии, в частности в самолете сработала индикация неисправности правого двигателя, и спустя 25 минут командир лайнера принял решение совершить незапланированную посадку в запасном аэропорту Магадана. Борт с 232 пассажирами и 11 членами экипажа благополучно приземлился в 11:35.

Позже пассажиры самолета пожаловались, что не могут воспользоваться кредитными картами, так как они не работают в России.

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