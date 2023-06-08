Игроку «Фиорентины» разбили голову стаканом в финале Лиги конференций

Капитан итальянского ФК «Фиорентина» Кристиано Бираги 7 июня получил травму головы во время финального матча Лиги конференций.

На 34-й минуте один из болельщиков английской команды «Вест Хэм» бросил в спортсмена пивной стакан. Бираги получил рассечение затылка. Из-за инцидента встречу прервали на несколько минут. В это время пострадавшему футболисту наложили повязку.

Ранее, 3 июня, матч чемпионата Франции по футболу остановили из-за нападения болельщика на одного из игроков. На 22-й минуте дебошир набросился на защитника «Родеза» Лукаса Буадеса, забившего гол. Футболиста отправили в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.

До этого, 1 июня, на английского арбитра Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта напали болельщики футбольной команды «Рома» после поражения от итальянской «Севильи» в финале Лиги Европы. В Сети появились видеоролики, на которых болельщики выкрикивали оскорбления вслед арбитру, а также кидали различные предметы.