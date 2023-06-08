Реклама
Прямой эфир
Армия
На запорожском направлении началось боестолкновение
Наука и техника
Отбор космонавтов для полетов на РОС впервые пройдет в 2023–2024 годах
Мир
Во Львовской области демонтировали памятник советским солдатам
Мир
ВСУ уличили в обстрелах заповедника в Херсонской области
Общество
В Херсонской области сообщили об ускорении течения Днепра в 10 раз
Мир
Посол РФ заявил о дезинформации в СМИ США по ситуации на Каховской ГЭС
Общество
Глава «Росатома» опроверг влияние подрыва Каховской ГЭС на безопасность ЗАЭС
Армия
В Минобороны заявили о полном контроле ВС РФ над селом Берховка
Мир
Экс-президент Молдавии призвал власти республики не рвать отношения с Россией
Происшествия
Пенсионер избил подростка тростью из-за лавочки в Оренбурге
Спорт
«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» в финале Лиги конференций
Мир
В Москве не увидели препятствий для вступления Саудовской Аравии в БРИКС

Игроку «Фиорентины» разбили голову стаканом в финале Лиги конференций

0
Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитан итальянского ФК «Фиорентина» Кристиано Бираги 7 июня получил травму головы во время финального матча Лиги конференций.

На 34-й минуте один из болельщиков английской команды «Вест Хэм» бросил в спортсмена пивной стакан. Бираги получил рассечение затылка. Из-за инцидента встречу прервали на несколько минут. В это время пострадавшему футболисту наложили повязку.

Ранее, 3 июня, матч чемпионата Франции по футболу остановили из-за нападения болельщика на одного из игроков. На 22-й минуте дебошир набросился на защитника «Родеза» Лукаса Буадеса, забившего гол. Футболиста отправили в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.

До этого, 1 июня, на английского арбитра Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта напали болельщики футбольной команды «Рома» после поражения от итальянской «Севильи» в финале Лиги Европы. В Сети появились видеоролики, на которых болельщики выкрикивали оскорбления вслед арбитру, а также кидали различные предметы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023