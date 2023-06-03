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Матч чемпионата Франции по футболу остановили после нападения болельщика на игрока

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Решающий матч чемпионата Франции по футболу за выход в Лигу между «Бордо» и «Родезом» не был доигран из-за нападения болельщика. Об этом сообщает RMC Sport News 2 июня.

Судьи остановили игру из-за нападения болельщика «Бордо» на 22-й минуте на игрока «Родеза» Лукаса Буадеса, забившего гол. Футболиста отправили в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) заявила, что 5 июня состоится заседание, на котором будет принято решение по этому матчу. Организация осудила «акт насилия в отношении игрока». В свою очередь «Бордо» пообещали подать жалобу на зрителя, который напал на футболиста.

Ранее, 1 июня, на английского арбитра Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта напали болельщики футбольной команды «Рома» после поражения от итальянской «Севильи» в финале Лиги Европы. В Сети появились видеоролики, на которых болельщики выкрикивали оскорбления вслед арбитру, а также кидали различные предметы.

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