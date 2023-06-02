Футбольные фанаты «Ромы» напали на английского арбитра и его семью в аэропорту
На английского арбитра Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта напали болельщики футбольной команды «Рома» после поражения от итальянской «Севильи» в финале Лиги Европы. Об этом сообщает Sky News 1 июня.
В Сети появились видеоролики, на которых болельщики выкрикивали оскорбления вслед арбитру, а также кидали различные предметы. Служба безопасности аэропорта пыталась обезопасить судью, пока он не ушел в следующую зону аэропорта.
Английская Ассоциация профессиональных арбитров сообщила, что ознакомилась с видео и оказалась потрясена «необоснованными и отвратительными оскорблениями в адрес Энтони и его семьи, когда он пытался вернуться домой после обслуживания финала Лиги Европы». Организация пообещала оказать им полную поддержку.
Ранее этим же днем испанский футбольный клуб «Севилья» стал чемпионом Лиги Европы, обыграв в финале итальянскую «Рому» в серии пенальти.