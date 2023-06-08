В Москве не увидели препятствий для вступления Саудовской Аравии в БРИКС

Москва поддерживает кандидатуру Саудовской Аравии на присоединение к БРИКС, заявили «Известиям» российские дипломатические источники.

«Мы не видим препятствий для вступления в БРИКС такой крупной экономики, как Саудовская Аравия», — сказал один из собеседников «Известий».

По словам замглавы МИД РФ и шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова, Москва в целом не против расширения БРИКС. Однако страны, желающие вступить в объединение, должны воздержаться от политики санкций против России, считает он.

В Эр-Рияде также заинтересованы в присоединении к Банку развития стран БРИКС, к которому возможно подключиться до официального вхождения в организацию.

Присоединение Саудовской Аравии расширит горизонты Банка развития стран БРИКС — он сможет финансировать больше проектов в национальных валютах. Это укрепит внутренние рынки и обезопасит клиентов от риска колебаний курсов. Кроме того, это позволит снизить негативное влияние международных банков, уверены эксперты.

Сейчас помимо Аргентины, Ирана и Саудовской Аравии официально подали заявки Алжир, Египет, Бахрейн и ОАЭ, сообщил ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука. При этом, в общей сложности, по его словам, около 13 стран проявили интерес к БРИКС. Однако пул желающих постоянно расширяется. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал недавно сообщил, что речь идет о 30 государствах, которых хотят вступить в объединение. Среди них, например, Бангладеш, Белоруссия, Зимбабве, Казахстан, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай.

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Кандидатская репутация: Россия поддерживает присоединение Эр-Рияда к БРИКС