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Жители новых регионов оформили 76,5 тыс. сертификатов на маткапитал

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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За первые пять месяцев 2023 года жители новых регионов, уже получившие гражданство РФ, оформили 76,5 тыс. сертификатов на материнский капитал, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. При этом выдавали их в основном в других субъектах — по месту пребывания людей. Непосредственно в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях ко 2 июня господдержку получили 26 тыс. семей.

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Население из новых субъектов с российским гражданством имеет право на материнский капитал в случае рождения второго ребенка с начала 2007 года и первого — после 1 января 2020-го, добавили в Минтруде. То есть фактически задним числом.

Размер выплат в этом году составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей на второго. То есть жители новых регионов по уже оформленным сертификатам получат как минимум 44,8 млрд рублей, оценил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, это значительная поддержка для семей. При этом многие люди из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей переезжают в другие регионы России, поэтому и обращаются за господдержкой по месту нового пребывания.

Чаще всего россияне тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, и жители четырех субъектов скорее всего аналогично распорядятся средствами, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, такой выплаты зачастую хватает на покрытие 20–25% от стоимости квартиры, особенно в регионах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семейное по праву: жители новых регионов оформили 76 тыс. сертификатов на маткапитал

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