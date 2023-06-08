В 2023-м в казну поступило 188,8 млрд рублей безвозмездных платежей — в пять раз больше ожидаемого объема в 36,1 млрд. Это следует из оперативных данных портала «Электронный бюджет», которые изучили «Известия».

Отмечается, что показатель этого года втрое превышает прошлогодний, когда на конец мая 2022-го он составлял 60,2 млрд. Самая крупная статья доходов по безвозмездным платежам — поступления от возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение. С начала года их объем достиг 121,9 млрд, хотя прогнозировалось 30,9 млрд.

В основном неиспользованные средства возвращали из государственных внебюджетных фондов, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. В частности, речь идет о разовом платеже в 2023 году из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — был перечислен остаток средств, заложенных на выплаты медицинским и иным работникам за деятельность в период пандемии COVID-19, отметили в ведомстве.

Резервы на оплату услуг медперсонала были созданы в условиях угрозы развития повторных волн коронавируса — сейчас же такие риски снизились, объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Безвозмездные поступления вряд ли сыграют большую роль в сокращении дефицита бюджета, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако, по ее словам, так как значительная часть нефтегазовых доходов РФ в этом году выпадет, то даже такие нетрадиционные способы привлечения дополнительных средств в казну приносят только пользу.

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Достатки сладки: фонды вернули в бюджет 122 млрд неиспользованных средств