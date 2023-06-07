Море в Анапе окрасилось в ядовито-зеленый цвет

Жители Анапы 7 июня пожаловались на ядовито-зеленый цвет Черного моря.

Отмечается, что причиной изменения цвета воды у берегов является цветение кладофоры — вида водорослей, которые оккупируют курорт летом.

Как правило, сезон цветения начинается в июле, в этом году вода приобрела зеленый оттенок на десятки метров уже в июне. По словам специалистов, бурный рост водорослей вызван повышением температуры воды.

При этом изменение цвета моря не пугает купающихся туристов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что море на курортах юга России прогреется до комфортной температуры не раньше середины июня. Сейчас в Анапе температура воды составляет 16 градусов. Как отметил метеоролог, комфортной температурой для начала купального сезона является +22 градуса.