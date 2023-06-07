Вильфанд назвал сроки начала купального сезона на курортах юга России

Море на курортах юга России прогреется до комфортной температуры на раньше середины июня. Об этом в среду, 7 июня, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По его словам, пока что самая теплая вода на курортах Сочи, Туапсе и Ялты.

«Сейчас в Анапе температура воды — 16 градусов, в Евпатории — 17 градусов, в Алуште, Феодосии, Геленджике — 18 градусов, в Ялте, Туапсе, Сочи — 20 градусов. До середины месяца еще придется подождать прогрева воды», — сообщил синоптик.

Вильфанд добавил, что +22 градуса — комфортная температура для начала купального сезона.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что курортный сезон в России в этом году будет комфортным. По прогнозам метеорологов, опасных погодных явлений на российских курортах в этом году будет меньше, чем в двух предыдущих.