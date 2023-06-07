В Красноярском крае купавшегося в реке подростка затянуло в шлюз дамбы

В городе Минусинске Красноярского края купавшегося в Енисее ребенка затянуло внутрь шлюза дамбы, об этом 7 июня сообщила пресс-служба прокуратуры региона.





«Со слов очевидцев известно, что купавшегося в неположенном месте ребенка затянуло в шлюз водопропускного гидротехнического сооружения на дамбе в протоке реки Енисей», — сообщили в ведомстве.



Отмечается, что тело ребенка до сих пор не нашли.

На данный момент ведется проверка для установления обстоятельств происшествия, правоохранители дадут оценку безопасности на объекте.



Накануне сообщалось, что в городе Енисейске Красноярского края во время плавания утонул 15-летний подросток. Он пришел на несанкционированный пляж с тремя друзьями. По данным МЧС, молодой человек не умел плавать. Тело мальчика ищут водолазы.