Подросток утонул в реке Енисей в Красноярском крае

В Енисейске (Красноярский край) во время плавания утонул 15-летний подросток. Тело мальчика ищут водолазы.

Потерпевший пришел на несанкционированный пляж с тремя друзьями. По данным МЧС, молодой человек не умел плавать. Несмотря на это, подросток зашел на глубокий участок. Спасти мальчика не удалось, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Еще одна трагедия на реке Енисей произошла на территории Красноярска. Семилетняя девочка с друзьями играла на берегу. Когда одна из игрушек упала в реку, ребенок зашел в воду и начал тонуть. Очевидцы вытащили девочку на берег, но спасти ее жизнь не удалось.